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Политика

Глеб Никитин получил более 70% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 8% бюллетеней

09 сентября 2018 22:13  [361] Политика

Глеб Никитин получил более 70% голосов избирателей на выборах губернатора Нижегородской области после обработки бюллетеней по данным на 21:00, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

По предварительным данным избиркома после обработки 8% бюллетеней за Глеба Никитина свои голоса отдали 77,91% избирателей, 12,31% пока получает Владислав Егоров, на третьем месте Александр Курдюмов, за которого свои голоса после обработки 8% бюллетеней отдали 4,50%. За Галину Клочкову по предварительным данным на 21:00 – 2,18% и Александр Быков получил 2,54% голосов избирателей.

Напомним, что избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00.

В нижегородском регионе в Единый день голосования 9 сентября 2018 года прошли выборы губернатора Нижегородской области, дополнительные выборы депутата Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу № 6. Кроме того, в ряде районов и городских округов прошли муниципальные выборы.

Данные с избирательных участков на 18.00: в выборах губернатора Нижегородской области приняли участие 33,83% жителей региона, в выборах в Госдуму – 28,48 %, на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области – 19,77 %. Напомним, по сообщению областного избиркома, в Нижегородской области с 8.00 до 20.00 работали 2171 постоянных и 3 временных избирательных участка.

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