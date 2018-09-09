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Политика

"Жалоб практически нет, о чем свидетельствуют и данные общественных наблюдателей", - Денис Москвин

09 сентября 2018 23:58  [192] Политика

"Жалоб практически нет, о чем свидетельствуют и данные общественных наблюдателей", - заметил секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин в программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым 9 сентября 2018 года.

"Сейчас пока рано подводить итоги, но в целом все по закону. Конечно в стране проходит большое количество выборов, но можно говорить, что "Единая Россия" – лидирует", - резюмировал он.

Напомним, в конце августа более 60 общественных организаций Нижегородской области подписали меморандум "О гражданском взаимодействии" для обеспечения прозрачности и легитимности выборов.

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