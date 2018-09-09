"Единая Россия" побеждает на выборах всех уровней в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" побеждает на выборах всех уровней в Нижегородской области. Об этом сообщает РИК НРО "Единой России".

В частности, согласно информации, по предварительным данным, кандидаты от партии одерживают убедительную победу на выборах губернатора Нижегородской области, а также довыборах депутата Государственной Думы по 129 избирательному округу, депутата Законодательного собрания Нижегородской области по 6 округу, депутата городской Думы Нижнего Новгорода по 17 округу.

Кроме того, на довыборах в представительные органы муниципальных образований региона единороссы также побеждают на большинстве округов.

Отмечается, что в общей сложности на выборы пришли около 1 млн. жителей Нижегородской области. На данный момент обработано более 86% бюллетеней.

По предварительным данным, лидерами голосования становятся:

на выборах губернатора Нижегородской области с большим отрывом лидирует Глеб Никитин; на довыборах депутата в Государственную Думу большинство голосов набрал Дмитрий Сватковский, на довыборах депутата в Законодательное собрание – Артем Баранов, на довыборах депутата в городскую Думу Нижнего Новгорода – Сергей Горин.



По словам секретаря регионального отделения "Единой России", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, выбор нижегородцев накладывает на представителей партии серьезную ответственность.

"По предварительным результатам голосования "Единая Россия" сохраняет лидерство на всех уровнях власти. Это стабильный и достойный результат. Избирательная кампания для нас была крайне ответственной: ее результаты определяют будущее нашего региона, вектор, который позволит нам четко и уверенно смотреть вперед. Конечно, для регионального отделения "Единой России" сегодняшний день, 9 сентября, был определяющим. И я очень рад, что нижегородцы доверяют нашей Партии. "Единая Россия" – это каркас политической системы, не только в регионе, но и в стране, поэтому это очень большая честь, и очень большая ответственность", - заявил Денис Москвин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин набирает 68,4% голосов после обработки почти 86% протоколов.