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Политика

Глеб Никитин с 68,4% голосов лидирует на выборах губернатора Нижегородской области после обработки почти 86% протоколов

10 сентября 2018 01:10  [336] Политика

Глеб Никитин с 68,4% голосов лидирует на выборах губернатора Нижегородской области после обработки почти 86% протоколов. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области. , по данным на 00:50 на выборах губернатора Нижегородской области приняли участие 41,51% избирателей при 85,74% обработанных протоколов.

Согласно предварительной информации, лидером голосования остаётся кандидат от "Единой России"  Глеб Никитин. За него 68,4% от обработанных протоколов. За ним следует  Владислав Егоров от КПРФ с 16,29%. На третьем месте - Александр Курдюмов от ЛДПР с 6,42%.  Галине Клочковой от "Справедливая Россия" – 4,23%, Александру Быкову от "Партии пенсионеров" – 3,23% голосов.

Отмечается, что данные при обработке протоколов постоянно меняются. На 218 избирательных участках в Нижегородской области были использованы КОИБы, 31 участок был оснащен КЭГами. На всех остальных избирательных участках изготовление протоколов  об итогах голосования проходит при помощи машиночитаемого QR-кода, что тоже ускоряет процедуру заведения данных итоговых протоколов в систему ГАС "Выборы".  Процесс подсчета голосов ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что средняя явка по Нижнем Новгороду на 18:00 составила 20,5%.

Напомним, в Починковском районе на выборах губернатора к 18:00 проголосовали почти 78% избирателей.

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