Пробные пуски тепла в Дзержинске Нижегородской области начнутся с 17 сентября Общество

Пробные пуски тепла в Дзержинске Нижегородской области начнутся с 17 сентября 2018 года. Соответствующее поручение дал глава администрации города Виктор Нестеров в ходе осмотра участков теплотрасс, ремонтируемых в рамках концессионного соглашения между Дзержинском и "Т Плюс".

Пробные пуски пройдут во всех дзержинских предприятиях и организациях (независимо от формы собственности).

По словам Нестерова, сегодня изношенность теплосетей является серьезной проблемой не только в Дзержинске, но и во многих городах России.

"В среднем изношенность сетей в Дзержинске составляет 70%, многим из них по 20-30 лет. При пуске тепла у нас периодически возникают серьезные проблемы. Однако постепенно мы сможем их решить. В январе 2018 года было подписано соглашение с компанией "Т Плюс" о передаче ей в концессию городских объектов тепло- и водоснабжения сроком на 30 лет. В первый год действия концессии на модернизацию муниципальных сетей отопления и ГВС будет выделено порядка 125 млн рублей", - рассказал он.

В рамках концессии в 2018 году планируется заменить более 2 км внутриквартальных сетей отопления и ГВС (стоимость работ около 58,2 млн). Также будет организован индикативный онлайн учет тепловой энергии, который позволит контролировать все параметры работы тепловой сети и оперативно реагировать и устранять любые дефекты.

Кроме того, компания ведет масштабные работы, в том числе по реконструкции участка магистральной теплотрассы ул. Петрищева, расширение тепломагистрали на пр. Циолковского для подключения новых потребителей и снижения теплопотери в ходе эксплуатации коммуникаций.

Напомним, "Т Плюс" затратит более 180 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей Дзержинска Нижегородской области в 2018 году.