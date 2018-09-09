"Глеб Никитин сразу дает распоряжение, не дожидаясь, пока проблема станет критической", - Денис Лабуза Политика

Денис Лабуза

"Глеб Никитин умеет слушать и слышать. Он сразу дает распоряжение профильному министерству приступить к работе, не дожидаясь, пока проблема станет критической", - заявил член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза, комментируя предварительные итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября 2018 года.

"На состоявшихся в Нижегородской области выборах губернатора победил сам принципиально новый подход нового главы области Глеба Никитина к решению наболевших вопросов", - подчеркнул он.

Денис Лабуза отметил, что за минувший год, который Глеб Никитин провел в качестве врио губернатора Нижегородской области, сдвинулись с мертвой точки многие проблемы, которые игнорировались предыдущей региональной властью годами. "К примеру, лет пять на моей памяти бизнес-сообщество не могло добиться от местного правительства того, чтобы налоги от бизнес-деятельности поступали в бюджеты МСУ. Ведь это и будет мотивировать глав МСУ выстраивать отношения с предпринимателями, и даст городам области новый импульс к развитию, так как дополнительный доход можно будет направить на благоустройство набережных, парков и так далее. Трудно переоценить это управленческое решение Глеба Никитина на фоне принятия нового НДС и последних данных ВЦИОМ о том, что 75% бизнесменов в России готовы продать свое дело. Губернатор открывает предпринимателям новые горизонты, ведь развитие предпринимательства является одним из критериев оценки инвестиционной привлекательности области", - сказал член правления ТПП.

Также Денис Лабуза обратил внимание на то, что впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области. "Глеб Никитин и члены правительства обсуждали Стратегию развития и с различными профессиональными сообществами, и с жителями, любой нижегородец мог внести свои предложения. Разговор шел не о том, как нам выжить, а о том, как стать преуспевающим регионом. И это правильный подход, совпадающий с тем вектором, который задал президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию в 2018 году", - заключил Денис Лабуза.