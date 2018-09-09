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Политика

Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области по итогам обработки 100% бюллетеней

10 сентября 2018 07:26  [4891] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Глеб Никитин (Единая Россия) набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент агентства НИА "Нижний Новгород" из облизбиркома.

За Глебом Никитиным по количеству голосов избирателей следует Владислав Егоров от КПРФ с 16,36%.

Далее идет Александр Курдюмов от ЛДПР с 6,5%. Галине Клочковой от "Справедливой России" нижегородские избиратели отдали 4,35% голосов, Александру Быкову от "Партии пенсионеров" – 3,26% голосов.

По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним также, что в этот день прошло голосование за Стратегию развития Нижегородской области.

В день выборов в регионе работал 2171 постоянный участок и три временных, все они открылись в установленное время.

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