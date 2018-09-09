Дмитрий Сватковский набрал 47,34% голосов на выборах в Госдуму РФ по нижегородскому округу Политика

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дмитрий Сватковский лидирует по предварительным итогам выборов на пост депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу №129 (Нижегородская область). Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии 10 сентября 2018 года.

Согласно предварительным итогам голосования, кандидат от партии "Единая Россия" набрал 80,97 тысячи голосов (47,3%). На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Рябов с 38,17 тысячи голосов (22,3%), после него идёт Татьяна Гриневич ("Справедливая Россия"), за которую проголосовали 18,44 тысячи избирателей (10,8%).

Кандидат от ЛДПР Алексей Круглов набрал 15,96 тысячи голосов (9,3%), Олег Родин из партии "Яблоко" - 7,66 тысячи (4,5%).

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.