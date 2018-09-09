Единоросс Артём Баранов лидирует на довыборах в Заксобрание Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кандидат от партии "Единая Россия" Артём Баранов, по предварительным итогам, лидирует среди кандидатов на пост депутата Законодательного собрания Нижегородской области по округу №6. Об этом сообщается на сайте Облизбиркома 10 сентября 2018 года.

Согласно предварительным итогам голосования, уполномоченный профсоюзной организации завода "ГАЗ" Артём Баранов набрал 16,6 тысячи голосов (56,9%). На втором месте – народный артист РФ Василий Овсянников (КПРФ), получивший 5,6 тысячи голосов (19,3%), на третьем – предприниматель Владимир Глазов (ЛДПР), за которого проголосовали 4,4 тысячи избирателей (14,9%).

Член Молодежного парламента Владимир Москаленко ("Справедливая Россия") набрал 2,6 тысячи голосов (8,8%).

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

Напомним, округ №6 стал вакантным после сложения полномочий Олегом Сорокиным, который в настоящее время находится в СИЗО.