"Прошедшие выборы стали поучительным примером организации подобных политических мероприятий", - Александр Прудник Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Состоявшиеся губернаторские выборы в Нижегородской области и ход предвыборной кампании были непохожи на ставший уже привычным формат региональных выборов. Прошедшие выборы отличались прозрачностью, высокой технологичностью, спокойствием и хорошей организацией", - прокомментировал прошедшие выборы губернатора Нижегородской области социолог Александр Прудник.

По его словам, "эти выборы стали поучительным примером, как надо уметь организовывать подобные политические мероприятия".

"Дело дошло до того, что даже соперники победившего кандидата не начали традиционную послевыборную тему по поводу "отнятой" у них победы и многочисленных нарушений. Все соглашаются с убедительностью полученных результатов. Оказалось, что при наличии политической воли и высоком профессионализме вовсе не нужны ни "карусели", ни пакетные голосования, ни подкуп избирателей", - отметил он.

Прудник также обратил внимание, что глава региона Глеб Никитин "сумел продемонстрировать нижегородцам свой стиль взаимоотношения с обществом". "У избирателей появилась надежда, что столь же эффективной будет и работа Никитина на посту губернатора", - добавил он.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.