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Бизнес

"Ростелеком" и "Яндекс" запускают совместный тариф с облачным хранилищем

10 сентября 2018 13:24  [164] Бизнес

Компании "Ростелеком" и "Яндекс" представляют совместный тарифный план "Облачный", который включает высокоскоростной доступ в интернет и память на Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома" 10 сентября 2018 года.

Как отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина, партнерство с Яндексом помогло компании разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам "Ростелекома". "Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных – фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф "Облачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс.Диск", – рассказала она.

Как сообщается в пресс-релизе, для абонентов "Ростелекома", которые подключат "Облачный", будет доступен улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Отмечается, что подключить ТП "Облачный" могут как новые, так и действующие абоненты "Ростелекома".

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