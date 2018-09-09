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Политика

"Это самые спокойные выборы в Нижегородской области за последние годы", - Александр Суханов

10 сентября 2018 14:09  [153] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"На мой взгляд, это самые спокойные, прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы. И это хорошо", - прокомментировал прошедшие выборы губернатора Нижегородской области политолог Александр Суханов.

По его словам, Единый день голосования в Нижегородской области прошел спокойно и без существенных нарушений. "Явка, как и ожидалось, оказалась на уровне 40%. Победители фактически определились. Никаких неожиданностей и сюрпризов", - отметил он.

Суханов также выразил пояснил, что, по мнению профессиональных политтехнологов, "нормальная ситуация та, когда обывателю политика неинтересна". "Для обывателя важнее и интереснее собственные проблемы: семья, дети, работа, дом. Политика для политиков, партий и политологов. Главный вывод можно сформулировать так: здоровое общество индифферентно политике и политическим коллизиям. А вот если политика и политики "достали" общество и граждан, тогда оно становится политизированным и активным, растут акции протеста и выдвигаются политические лозунги. Общество становится нестабильным, возникают угрозы разрушения политической системы", - отметил он.

"Выборы в нашем регионе прошли вполне в соответствии с той ситуацией, которая сложилась накануне выборов. Ожидаемо, Глеб Никитин получил более 65% голосов. Это и признание результатов его деятельности за время работы временно исполняющим обязанности главы региона, и кредит доверия со стороны нижегородцев на последующую деятельность", - добавил политолог.

Как отметил Александр Суханов, выборы губернатора Нижегородской области прошли честно и открыто. "Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, зафиксировано не было. Это отмечает и областная избирательная комиссия, и ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, выполнявший роль общественного повсеместного контроля. Нам остается дождаться объявления официальных итогов и поздравить победителей избирательной кампании", - заключил он.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

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