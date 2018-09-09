Владимир Панов сообщил о возможном появлении в структуре нижегородской администрации советников главы города Политика

изменённая структура горадминистрации

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о возможном появлении в структуре нижегородской администрации нескольких советников главы города. О кадровых и структурных изменениях он рассказал на брифинге 10 сентября 2018 года.



По словам Владимира Панова, введение в структуру администрации советников объясняется тем, что мэрии необходимы люди для выполнения отдельных проектов. "Надо чтобы появлялись сотрудники, которые специализируются на отдельных проектах, к примеру, на экологии и образовании. Это штатная должность. Задача советника – держать в поле зрения основные изменения", - пояснил он.



Кроме того, согласно изменениям, упраздняется должность одного из заместителей главы администрации, который должен был отвечать за работу департамента экономического развития, а также департамента предпринимательства. Таким образом, в случае одобренных изменений, в мэрии будет не восемь, а семь замов, в том числе первый зам, который и будет отвечать за работу этих двух департаментов.



"Работа с предпринимателями по размещению объектов нестационарной торговли (НТО) переходит в районы. Оформление будет происходить через МФЦ. Рассмотрение заявок будет осуществляться на согласительной комиссии в каждом районе города. Если предприниматель не согласен, то он имеет возможность выразить свое мнение на отдельной комиссии. Я поставил задачу – не сокращение объектов НТО, а более жесткий контроль в отношении недобросовестных предпринимателей", - сказал Панов.



Что касается персоналий, то, по словам главы города, Наталия Казачкова продолжит работать в должности первого заместителя. Анатолий Молев, Александр Герасименко и Иван Носков также останутся на своих постах. Соответственно, на данный момент вакантны должности трех замов: по образованию, культуре и спорту; по информационным технологиям и связи, а также по соцполитике. Панов ответил, что на эти должности проходят конкурсные процедуры. "Пришли сильные кандидаты, которые прошли процедуру отбора в РАНХиГС, до 20 сентября работа будет завершена", - пояснил он.

Окончательное решение по кандидатурам Панов будет принимать лично.



Напомним, изменения в структуру городской администрации в целом депутаты рассмотрят на заседании 19 сентября. Структура была одобрена депутатами Гордумы в апреле 2018 года.



Помимо сокращения одного из заместителей, также упраздняется должность главного архитектора города. Панов объяснил это тем, что была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Институт развития городской среды Нижегородской области" в апреле 2018 года. Функции главного архитектора переданы в АНО.