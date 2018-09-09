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Многодетная мать в Нижегородской области получила условный срок за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В этом преступлении обвинялась 34-летняя жительница Воротынского района - мать четырех малолетних детей. Суд установил, что обвиняемая в конце декабря прошлого года в сарае жилого дома родила ребенка и сразу после этого задушила его. Потом женщина завернула тело мальчика в куртку и оставила его в сарае.
Позже у женщины ухудшилось здоровье и ее доставили в больницу. Диагноз показал, что она была беременна, ребенка у подсудимой не нашли, что и послужило поводом проверки.
О своей беременности женщина никому не сообщала, у врачей не наблюдалась, при этом на профилактических учетах не состоит. Вину в преступлении она не признала.
Суд признал ее виновной в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) и назначил наказание в виде четверых лет лишения свободы условно.
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