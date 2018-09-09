Фильм нижегородского режиссера "Прощание" был признан лучшим в номинации на международном кинофестивале Культура и отдых

Фото: Андрея Маркова

Фильм нижегородского режиссера "Прощание" был признан лучшим в номинации на VI международном кинофестивале "SKEY-CINEMA". Об этом сообщили создатели фильма 10 сентября 2018 года.

Речь идет о режиссере Андрее Маркове. Фильм был признан лучшим в номинации "Лучшая региональная кинокартина". Фестиваль прошел 7-8 сентября в Москве на площадке "SKEY-CINEMA", где собрались звезды российского кино и эстрады, а также начинающие кинодеятели из разных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, премьера фильма "Прощание" состоялась в августе 2017 года. Картина была показана как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами.

"Это был последний кинофестиваль, где наша команда планировала принять участие. Очень серьезные работы были представлены, по качеству производства и драматургии, и то, что "Прощание" попало в шорт-лист кинофестиваля такого уровня - уже победа! Но нас отметили специальной номинацией – это двойная победа!", - поделился своими впечатлениями Марков.