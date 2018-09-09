"Я считаю, что все условия для развития региона созданы благодаря нашим избирателям", - Денис Москвин Политика

"Я считаю, что все условия для развития региона созданы благодаря нашим избирателям", - сказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россиия", депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин на пресс-конференции 10 сентября.

"С огромным удовольствием я констатирую безоговорочную победу всех кандидатов, которых выдвинула партия "Единая Россия" на всех уровнях выборов: в исполнительную власть, а это высшее должностное лицо региона - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин; важнейших выборах в Госдуму, в которых победил Дмитрий Сватковский; выборах в Законодательное собрание, где победил Артем Баранов с достаточно серьезным результатом в 52%; в городскую Думу, где победил Сергей Горин", - добавил он.

По словам Дениса Москвина, партия "Единая Россия" показала свое доминирование в политическом пространстве, так как является каркасом политической системы не только в Нижегородской области, но и по стране в целом.

"Те результаты, которые мы увидели, то доверие, которое оказали нам нижегородцы, - это очень большая честь, большая ответственность и дальше вопрос слаженной работы абсолютно всех ветвей власти, как законодательной, так и исполнительной. Везде, где представлены наши кандидаты, наши депутаты, руководители", - считает Дениса Москвин.

"Здесь, конечно, предстоит очень большая работа по реализации стратегии развития Нижегородской области, у нас появился системный документ, который не ограничивается годом-двумя-тремя. Это перспективный план развития всего региона, который имеет четкие количественные и качественные показатели, имеет ответственных, имеет стратегический план развития самого этого документа", - подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Отвечая на вопросы журналистов, Денис Москвин поблагодарил нижегородцев за доверие, которое они оказали партии.

Напомним, что "Единая Россия" победила на выборах всех уровней в Нижегородской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года.