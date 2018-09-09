Свыше 650 наказов от нижегородцев получили победившие на выборах в ЗС НО и мэрию кандидаты от "ЕР" Политика

Свыше 650 наказов от нижегородцев получили победившие на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области и администрацию Нижнего Новгорода кандидаты от партии "Единая Россия".

Как сообщил журналистам победивший на довыборах в ЗС НО сотрудник Горьковского автомобильного завода Артем Баранов, за время предвыборной компании лично ему поступило более 400 наказов от жителей региона.

"Я впервые принимал участие в качестве кандидата в депутаты, то есть я новичок в политике, но готов с уверенностью включиться в работу. Во время своей предвыборной кампании мы реализовали около 300 мероприятий различной направленности, провели огромное количество встреч с жителями, получили чуть более 400 наказов. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и жителей Канавинского района, которые поддержали меня, которые оказали мне огромный кредит доверия", - сказал Артем Баранов.

Он поблагодарил партию "Единая Россия", которая, по его словам, "дала возможность работать на жителей".

Присутствующий на пресс-конференции Сергей Горин, избранный в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №17, также поблагодарил "Единую Россию", которую представлял, и заявил о том, что в ходе кампании получил свыше 250 наказов от жителей столицы Приволжья.

"Я очень доволен результатом. Я благодарю всех избирателей своего округа, которые проголосовали за меня. Конечно, мы с ними будем работать в тесном сотрудничестве", - сказал Сергей Горин.

"Я очень благодарен партии "Единая Россия", что она выдвинула меня кандидатом в депутаты по этому округу и оказывала постоянную поддержку. Для меня это большая честь. Все наказы мы сейчас систематизируем и приведем в порядок: разложим по темам и будем по ним работать", - заверил он.

"Я хотел бы сказать еще, что население проявляло большое внимание и интерес к Стратегии развития региона. Я думаю, в этом направлении мы будем продолжать работу и у нас все получится", - подытожил Сергей Горин.

По словам Дмитрия Сватковского, который также присутствовал на пресс-конференции, сейчас особенно важна слаженная работа на всех уровнях власти.

"9 сентября большинство нижегородцев поддержали партию "Единая Россию", а, значит, ту стратегию, с которой наша команда шла на выборы. Доверие, оказанное нашими избирателями, дает нам возможность решать вопросы, которые мы озвучивали в нашей программе. Позади чемпионат мира по футболу, который заложил хорошую основу для развития, впереди - 800-летие Нижнего Новгорода. Я благодарен каждому нижегородцу, который поддержал мою кандидатуру, команду губернатора - это большое доверие и лично для меня новый уровень ответственности", - отметил Дмитрий Сватковский.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним также, что в этот день прошло голосование за Стратегию развития Нижегородской области.

В день выборов в регионе работал 2171 постоянный участок и три временных, все они открылись в установленное время.