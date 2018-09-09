Семь парковок организованы около стадиона "Нижний Новгород" для болельщиков матча Россия-Сербия Общество

Схема парковок около стадиона Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Семь парковок станут доступны болельщикам молодежных сборных России и Сербии, матч между которыми пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 11 сентября. Об том сообщает городская администрация.

Игра начнется в 19:00 в рамках отборочного турнира Евро-2019.

Болельщики, у которых есть билет на матч, могут оставить личный транспорт на парковках, которые расположены на участках по улице Совнаркомовской, около входов №3 и №4.

Помимо этого, в обычном режиме будут работать общедоступные парковки возле магазинов "МЕТРО", "Декатлон", а также ТРЦ "Седьмое небо".