Семь парковок организованы около стадиона "Нижний Новгород" для болельщиков матча Россия-Сербия

Схема парковок около стадиона
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Семь парковок станут доступны болельщикам молодежных сборных России и Сербии, матч между которыми пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 11 сентября. Об том сообщает городская администрация.
Игра начнется в 19:00 в рамках отборочного турнира Евро-2019.
Болельщики, у которых есть билет на матч, могут оставить личный транспорт на парковках, которые расположены на участках по улице Совнаркомовской, около входов №3 и №4.
Помимо этого, в обычном режиме будут работать общедоступные парковки возле магазинов "МЕТРО", "Декатлон", а также ТРЦ "Седьмое небо".
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