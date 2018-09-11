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Происшествия

Два пенсионера госпитализированы после пожара в садовом домике в Кулебаках Нижегородской области 10 сентября

11 сентября 2018 11:03  [192] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пенсионера госпитализированы после пожара в садовом домике в Кулебаках Нижегородской области 10 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в садовом домике в г.о.г. Кулебаки поступило в 02:56. Пожар был поздно обнаружен. Как сообщает МЧС, хозяева смогли выбраться из горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных. В результате пожара 75-летний мужчина получил ожоги 3% тела первой и второй степени, также травмы ног получила 65-летняя женщина. Оба пострадавших были госпитализированы в Кулебакскую ЦРБ.

В результате пожара сгорел садовый домик на площади 32 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкций и монтажа электрооборудования.

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