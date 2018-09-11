Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Нижний Новгород в 2018 году присоединился к всероссийскому движению "Том Сойер Фест", в рамках которого будет восстановлено здание на ул. Короленко, 18 (Дом вдовы титулярного советника Авдотьи Кирилловны Скворцовой, расположенный в историческом квартале церкви Трех Святителей). Дом был построен в 1891 году. Он считается вновь выявленным объектом культурного наследия, статус был присвоен в 2018 году.

Фестиваль проводится с 20 августа по 15 сентября.

СПРАВКА:

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" проходит в 23 городах России. Город получает приведенный в порядок исторический дом, а фестиваль обращает внимание жителей на ценность исторической среды и объединяет городских активистов, бизнес, медиа-ресурсы в активное сообщество.