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Культура и отдых

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде

11 сентября 2018 13:16  [139] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Нижний Новгород в 2018 году присоединился к всероссийскому движению "Том Сойер Фест", в рамках которого будет восстановлено здание на ул. Короленко, 18 (Дом вдовы титулярного советника Авдотьи Кирилловны Скворцовой, расположенный в историческом квартале церкви Трех Святителей). Дом был построен в 1891 году. Он считается вновь выявленным объектом культурного наследия, статус был присвоен в 2018 году.

Фестиваль проводится с 20 августа по 15 сентября.

СПРАВКА:
Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" проходит в 23 городах России. Город получает приведенный в порядок исторический дом, а фестиваль обращает внимание жителей на ценность исторической среды и объединяет городских активистов, бизнес, медиа-ресурсы в активное сообщество.

В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18
В 2018 году волонтёры приводят в порядок дом Скворцовой по ул. Короленко,18

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