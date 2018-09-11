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Общество

Количество ярмарок "Покупай нижегородское" в Нижегородской области в 2018 году увеличилось на 10%

11 сентября 2018 15:09  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество ярмарок "Покупай нижегородское" в Нижегородской области в 2018 году увеличилось на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 11 сентября 2018 года.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов на открытии ярмарки "Покупай нижегородское – первый урожай", всего в этом году запланировано более 150 ярмарок.

Согласно информации, в работе ярмарки приняли участие более 50 региональных производителей из Семеновского, Починковского, Борского, Ковернинского, Володарского, Выксунского, Шахунского, Шатковского, Богородского, Воротынского, Большемурашкинского, Лысковского районов, из Дзержинска и Нижнего Новгорода.

"На ярмарке представлена фермерская продукция, продукция из личных подсобных хозяйств, Облпотребсоюза, субъектов малого и среднего предпринимательства: овощи, фрукты, мед, молочная и мясная продукция, хлебные, кондитерские изделия, предприятия легкой промышленности. Места участникам ярмарки были представлены бесплатно, поэтому они имели возможность торговать по ценам от производителя", - рассказал Максим Черкасов.

Напомним, программа "Покупай нижегородское" работает в регионе с 2009 года, и в настоящее время является частью мероприятий подпрограммы "Развитие торговли" госпрограммы "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области 2015-2020 годы". Подробный график ярмарок по районам Нижегородской области можно прочитать на сайте министерства.

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