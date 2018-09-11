Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода сообщило о недофинансировании расходов по вывозу мусора Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новый руководитель МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Андрей Прохоров сообщил о недофинансировании расходов по вывозу мусора на комиссии Гордумы по экологии 11 сентября 2018 года.

Вопрос был инициирован депутатом Романом Булановым. "Нужно находить варианты: приобрести более вместительные контейнеры, организовать переработку срезанных веток и кустарников на месте и тому подобное", – предложил депутат.

Прохоров ответил, что за прошлый год было выделено всего 15% от необходимой суммы на вывоз мусора. Ситуация повторилась и в 2018 году.

"За 9 месяцев 2018 года на вывоз мусора было выделено 13 млн рублей. Это 60% от необходимого объема. Пользуюсь случаем хочу попросить депутатский корпус до конца года выделить нам еще 8-9 млн рублей, чтобы оставшийся мусор вывезти", – добавил он.

Депутаты отметили, что предприниматели получают большой доход от организации похоронного бизнеса, при этом расходы по вывозу мусора должны оплачиваться из городского бюджета.

"Вместо того, чтобы зарабатывать на этом деньги, город тратит дополнительно", – заметил председатель комиссии Михаил Кузнецов. Депутаты предложили привлечь подрядчиков ритуальных услуг к благоустройству кладбищ и попросили управление разработать стратегию развития муниципальных кладбищ до конца года.

Напомним, в июне депутаты предлагали объединить МП "Комбинат ритуальных услуг населению" ("КРУН") и МКУ "Управление муниципальных кладбищ" ("УМК") в одно предприятие ввиду того, что КРУН предоставляет похоронные услуги и зарабатывает на этом, а УМК только выделяет места под захоронение и выдает документы. Отметим, что дальше обсуждения вопрос тогда не сдвинулся.