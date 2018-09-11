Только 8% договоров о развитии застроенных территорий исполнены в Нижнем Новгороде за 10 лет Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Только 8% договоров о развитии застроенных территорий исполнены в Нижнем Новгороде за 10 лет.

Как сообщил на заседании комиссии Гордумы по строительству 11 сентября 2018 года заместитель директора департамента строительства администрации города Дмитрий Груничев, в период с 2007 по 2018 годы заключено 120 договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ); 89 из них являются действующими и находятся в различной стадии реализации; 21 договор расторгнут по различным причинам; 10 договоров полностью исполнены. Таким образом, от общего количества договоров исполнено 8%.

Вопрос был вынесен по инициативе депутата Евгения Лазарева, который заметил, что механизм не действует. "Зачем вы тогда проводите конкурсы и заключаете договоры на пять лет? К примеру, я не участвовал в аукционе по ул. Ильинской. Прошло пять лет, там что-то построено? Нет! Расселили дома за областной счет, а площадку не отобрали у инвестора. Почему она у него остается?", - поинтересовался он.

"Программа РЗТ себя изжила. Раньше она работала и воспринималась застройщиками. К этому присосались не очень честные и порядочные люди. Они заморозили строительство. Надо было это делать намного раньше. Сейчас время "Ч", огромное количество объектов стоят за синими заборами. Не отработан механизм изъятия земельных участков. Сейчас проводятся консультации с прокуратурой и Заксобранием области относительно тех участков, которые были выделены, но не осваиваются", - сказал председатель комиссии Андрей Дранишников.

Депутаты напомнили, что расселение домов является длительным процессом, поэтому администрация разработала программу волнового переселения с участием застройщиков и софинасированием из областного бюджета, но по факту программа сейчас также не эффективна.

В итоге депутаты приняли вопрос к сведению, на заседание Думы 19 сентября он вынесен не будет.

Председатель союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова напомнила, что в числе таких объектов по договорам РЗТ, которые стоят несколько лет без движения, участок в границах квартала улиц Белинского-Тверская-Славянская-Ашхабадская возле парка Кулибина. "На заседании профильных комиссий Гордумы в 2014 году было озвучено, что ООО "Стриот" – инвестор этого участка, является крупным неплательщиком. В рамках договора РЗТ застройщик должен был к 2010 году расселить и снести дома. Однако участок с разваливающимися домами много лет портит облик центральной части города", - сказала она. Ранее в администрацию были направлены обращения о том, чтобы изъять территорию у застройщика и построить там оперный театр, вместо того, чтобы возводить его в парке Пушкина и вырубать березы. "Данные предложения мы уже направляли в 2017 году в органы власти, однако четкого ответа не получили", - резюмировала Мария Попова. Этот вопрос также поднимался на экологическом форуме с участием главы города Владимира Панова в мае этого года.

Напомним, Владимир Панов наложил мораторий на проведение аукционов по развитию застроенных территорий в июне этого года в связи с тем, что отсутствует интерес со стороны инвесторов.