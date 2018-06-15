Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил мораторий на проведение аукционов по РЗТ Общество

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил мораторий на проведение аукционов по развитию застроенных территорий (РЗТ). Об этом он сообщил на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.



Панов представил депутатам проекты развития города на 2018-2019 годы. По данным мэрии, сейчас в работе находится 82 проекта, направленных на изменение и развитие города. Среди них - редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода, создание архитектурного дизайн-кода города, внедрение информационной системы "Наш Нижний", энергоэффективное освещение, строительство станции снеготаяния, восстановление системы ливневой канализации, создание комфортной городской среды, превращение оврагов в зоны активного отдыха, новая система уборки и содержания дорог.



В рамках программы редевелопмента и был введен запрет на проведение торгов по РЗТ. "Я наложил мораторий по проведению торгов по РЗТ в связи с тем, что отсутствует интерес со стороны инвесторов. Ранее была скрыта эта очень серьезная проблема", - пояснил Панов.



"Было подготовлено распоряжение о создании рабочей группы. Подготовлен план – это продление сроков РЗТ в целях исполнения ранее заключенных соглашений, предоставление участков инвесторов при наличии инженерных сетей. Теперь будут прикладывать акт обследования о наличии тех или иных сетей на территории. Кроме того, предусмотрено сокращение сроков подписания соглашений, прорабатывается вопрос о предоставление участков при наличии нежилых объектов. Основная причина неисполнения сроков инвесторами – сложная экономическая ситуация и передача градполномочий в область. Поступило более 20 обращений от застройщиков. Подготовлена документация. Решения будут приниматься индивидуально", - рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Молев.



Презентации других программ на заседании Думы продолжаются.



Напомним, ранее Панов предложил отказаться от заключения договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ) в пользу проведения аукционов в связи с неэффективностью первых.