"Основной потенциал роста нашего благосостояния - в сфере развития малого и среднего бизнеса", - Глеб Никитин Бизнес

"Основной потенциал роста нашего благосостояния находится в сфере развития малого и среднего бизнеса", - сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя конкурс "Мама-предприниматель".

Конкурс бизнес-идей, итоги которого планировалось подвести 11 сентября, продлили до 15 сентября, сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В конкурсе могут участвовать мамы несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся в декретном отпуске. В заявке претенденткам необходимо описать свою бизнес-идею и прислать ее на сайт "Мама предприниматель" до 15 сентября.

Глава региона Глеб Никитин ранее отметил, что Нижегородская область всегда славилась предпринимательской активностью.

"Нижегородская область по числу субъектов малого и среднего бизнеса занимает лидирующие позиции в России. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем демонстрировать такие же показатели, которые показали в 2018 году. Например, число занятых в малом бизнесе выросло на 5%, до почти 500 тысяч человек, денежный оборот вырос на 30%. Такими показателями стоило бы гордиться, но мы прекрасно понимаем, что есть куда двигаться", - сказал Глеб Никитин.

"В развитых станах большая часть валового внутреннего продукта производится субъектами малого и среднего предпринимательства. У нас этот показатель гораздо ниже, поэтому основной потенциал роста нашего благосостояния находится в сфере развития малого и среднего бизнеса", - подчеркнул он.

"Мы создали Корпорацию развития Нижегородской области для концентрации взаимодействия с субъектами МСП с потенциальными инвесторами. И, я надеюсь, что это приведет к росту нашего рейтинга в национальном рейтинге инвестиционного климата и к дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Для нижегородцев это очень важно, потому что каждое новое предприятие - это и самозанятость, и новые рабочие места, и увеличение в бюджет, а, значит, возможность решения социальных проблем", - отметил Глеб Никитин.