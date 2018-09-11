Нижегородская администрация расселит и снесет дом № 32А на ул. Б. Перекрестной из-за аварийного состояния Общество

Фото: с сайта www.google.com/maps/

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация расселит и снесет дом № 32А на ул. Б. Перекрестной из-за аварийного состояния. Об этом сообщается на сайте мэрии 11 сентября 2018 года.

На основании постановления дом № 32А (литера Б) на ул. Б. Перекрестной признан аварийным и подлежащим сносу. Дом и земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060145:361, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений, будет изъят для муниципальных нужд, каких именно – не уточняется.

Администрация Нижегородского района обязана в течение 10 дней со дня издания постановления направить собственникам копию документа, после этого подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости. Комитет по управлению городским имуществом обязан обеспечить государственную регистрацию права этого дома, а департамент строительства - организовать работу по оценке рыночной стоимости здания.

Как сообщалось в августе, жителей дома № 133А по ул. Ильинской (кадастровый номер участка 52:18:0060142:27) также расселят из-за аварийного состояния здания.