ПСО "Волонтёр" сообщает о ликвидации потенциально опасной заброшенной насосной станции в Кстовском районе Нижегородской области Общество

Фото: группа ПСО "Волонтёр" в соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" сообщает о ликвидации потенциально опасной заброшенной насосной станции в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил координатор отряда Сергей Шухрин 12 сентября 2018 года.

Напомним, данный объект находится у деревни Прокошев - в районе поиска пропавшей в начале августа 12-летней Маши Ложкарёвой. Ранее волонтёры обращались к властям для помощи в обследовании резервуаров на заброшенной канализационной станции.

Согласно информации, с помощью единственного в области вакуумного экскаватора было откачано всё содержимое резервуаров, после проверки они были засыпаны. Само здание станции 10-11 сентября было снесено. В дальнейшем планируется осмотр и ликвидация битумных хранилищ на территории фермы.

За помощь в работе по выявлению и ликвидации потенциально опасных объектов волонтёры благодарят уполномоченного по защите прав детей в Нижегородской области, уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, сотрудников Нижегородского Водоканала, администрации Кстовского района, администрации Прокошевского сельсовета.

Как пояснил агентству Шухрин, по данным на 12 сентября никакой новой информации о возможном местонахождении Маши Ложкарёвой не поступало. Поисковые работы ведутся в прежнем режиме.

Как сообщалось ранее, за информацию о местонахождении пропавшей Марии Ложкарёвой объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Напомним, 13-летняя девочка пропала в Кстовском районе Нижегородской области 1 августа. Волонтёры также просят водителей, проезжавших 1-2 августа в Кстовском направлении, сохранить и отсмотреть записи с видеорегистраторов. Также объявлено место сбора волонтёров - в деревне Горный Борок, 94. Более 400 человек продолжают поиски пропавшей. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело.