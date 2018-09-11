Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв. метров с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги – он госпитализирован.

По уточненным данным, на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения нижегородского гарнизона – 14 единиц основной и специальной пожарной техники, 50 человек личного состава. Пожар был локализован в 11:39.

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ООО научно-производственное объединение "Карбохим" работает с 1992 года и является крупнейшим поставщиком химических материалов в России. Предприятие поставляет свою продукцию более чем на 70 предприятий России и стран СНГ.

Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски и кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5".