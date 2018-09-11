Последние новости рубрики Происшествия
12 сентября 2018 17:15  [162] Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске: хронология событий
12 сентября 2018 16:12  [162] Обвиняемый в убийстве нижегородки Светланы Ходеевой ударил её в ходе ссоры керамическими кружками, - СУ СК
12 сентября 2018 14:28  [161] Владелец нижегородского аттракциона, где трехлетний мальчик сломал ногу, предстанет перед судом
12 сентября 2018 14:23  [231] Пожар на дзержинском заводе в Нижегородской области ликвидирован по данным на 13:00
12 сентября 2018 13:12  [923] Нижегородское управление Роспотребнадзора организовало исследования воздуха в жилой зоне Дзержинска из-за пожара на заводе
12 сентября 2018 12:47  [284] Жители ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде пожаловались в Роспотребнадзор на запах аммиака в квартирах
12 сентября 2018 12:06  [193] Нижегородке, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных условиях, грозит до трех лет лишения свободы
12 сентября 2018 12:05  [582] Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 11:48  [294] Пожар произошел на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 11:15  [195] Женщина-водитель без прав совершила ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 11 сентября
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября

12 сентября 2018 12:05  [582] Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв. метров с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги – он госпитализирован.

По уточненным данным, на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения нижегородского гарнизона – 14 единиц основной и специальной пожарной техники, 50 человек личного состава. Пожар был локализован в 11:39.

СПРАВКА:

ООО научно-производственное объединение "Карбохим" работает с 1992 года и является крупнейшим поставщиком химических материалов в России. Предприятие поставляет свою продукцию более чем на 70 предприятий России и стран СНГ.

Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски и кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph