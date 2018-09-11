Владелец нижегородского аттракциона, где трехлетний мальчик сломал ногу, предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области - владелец батута-аттракциона, где трехлетний мальчик сломал ногу, предстанет перед судом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что в этом преступлении обвиняется 48-летний мужчина. Являясь индивидуальным предпринимателем, он приобрел аттракцион - надувной батут, но не обеспечил квалифицированного технического обслуживания аттракциона и не организовал обучение оператора-контролера.

В результате в один из дней июля текущего года трехлетний мальчик, находясь на батуте, сломал себе ногу (получил закрытый перелом верхней трети правой бедренной кости). Это является тяжким вредом здоровью.

В отошении владельца атрракцитона возбуждено уголовное дело об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в возрасте до шести лет и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, что аналогичное дело возбуждено в отношении предпринимателя, который организовал батутный центр в Кстове. Там 12-летняя девочка прыгнула на твердую поверхность батутной конструкции и получила компрессионный перелом позвоночника без нарушения функций спинного мозга.