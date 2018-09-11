Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области, региональная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании избирательной комиссии 12 сентября 2018 года.

Глеб Никитин получит удостоверение об избрании губернатором, предположительно, на следующей неделе. После этого назначат дату инаугурации.

Как пояснила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына, перед выдачей удостоверения необходимо "удостоверится, что Глеб Никитин не обладает полномочиями, которые не совместимы со статусом губернатора".

Напомним, что Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области по итогам обработки 100% бюллетеней.

Выборы прошли 9 сентября текущего года.