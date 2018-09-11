Последние новости рубрики Политика
12 сентября 2018 15:57  [220] Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области
12 сентября 2018 12:33  [906] Более 90% проголосовавших граждан Нижегородской области высказались за Стратегию развития региона
11 сентября 2018 17:30  [316] Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода сообщило о недофинансировании расходов по вывозу мусора
11 сентября 2018 16:29  [1500] Почти 60% составила явка избирателей в Единый день голосования в Арзамасе Нижегородской области 9 сентября
10 сентября 2018 18:18  [1394] Свыше 650 наказов от нижегородцев получили победившие на выборах в ЗС НО и мэрию кандидаты от "ЕР"
10 сентября 2018 17:33  [307] "Я считаю, что все условия для развития региона созданы благодаря нашим избирателям", - Денис Москвин
10 сентября 2018 17:19  [611] Роман Колосов возглавил "ГУММиД" в Нижнем Новгороде
10 сентября 2018 16:51  [1556] "Число провокаций, которые фиксировались на выборах в марте, в сентябре было сведено к минимуму", - Евгений Семенов
10 сентября 2018 15:09  [340] Аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области не зафиксировал обращений о нарушениях на выборах
10 сентября 2018 14:28  [1009] Владимир Панов сообщил о возможном появлении в структуре нижегородской администрации советников главы города
Политика

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области

12 сентября 2018 15:57  [220] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области, региональная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании избирательной комиссии 12 сентября 2018 года.

Глеб Никитин получит удостоверение об избрании губернатором, предположительно, на следующей неделе. После этого назначат дату инаугурации.

Как пояснила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына, перед выдачей удостоверения необходимо "удостоверится, что Глеб Никитин не обладает полномочиями, которые не совместимы со статусом губернатора".

Напомним, что Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области по итогам обработки 100% бюллетеней.

Выборы прошли 9 сентября текущего года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph