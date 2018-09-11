Форум "Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!" впервые прошел в нижегородской области 12 сентября Общество

Форум Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй! Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Форум "Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!" впервые прошел в нижегородской области 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие охватило три важных направления создания комфортной городской среды.

Первая секция была посвящена вовлечению в творческий процесс по созданию комфортной городской среды жителей, представителей домоуправляющих компаний и бизнеса.

Вторая часть форума адресована нижегородским предпринимателям, которые создают малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки, занимаются ландшафтным дизайном.

"Каждый город хочет, чтобы у него была особенная площадь и дворы, не похожие на те, которые есть у соседей. Поэтому от малого бизнеса часто требуется делать эксклюзивные детские площадки, лавочки, ограждения и клумбы", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при этом объем средств, который выделяется на благоустройство, открывает перед предпринимателями серьезные перспективы - с 2018 по 2024 годы запланировано благоустройство более 6 тысяч дворовых территорий и более 670 общественных пространств. Планируется установка около 900 детских площадок и 100 спортивных комплексов.

"В 2018 году объем совокупного финансирования по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" составил 1,17 млрд рублей, а до 2024 года сумма вложений в благоустройство ожидается около 8 млрд рублей.

Сегодня у людей высокие ожидания по улучшению качества городской среды, реализация которых требует современных и красивых материалом. Учитывая, что процессом создания компонентов для благоустройства дворов и общественных пространств занимается в основном малый и средний бизнес, мы хотим, чтобы они услышали, что от них ждут разработчики проектов, архитекторы, муниципалитеты и в конечном счете жители", - пояснил и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Третья часть форума была посвящена событийному насыщению городской среды. Своим опытом поделились организаторы "Арт-Оврага" и праздников, которые прошли на обновленных площадках в Нижнем Новгороде.

"Это первая попытка такого тематического обмена опытом в Нижегородской области. Мы надеемся, что форум станет ежегодным, чтобы муниципалитеты и особенно малые города были в курсе, какие позитивные наработки есть у их соседей и в других регионах России, какие необычные задумки были реализованы и какие технологии использованы в благоустройстве территорий. Надеемся, что и у нижегородских предприятий возрастет интерес к участию в проекте "Формирование комфортной городской среды" у нас в регионе", - сказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.