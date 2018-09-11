Суд оштрафовал двух жителей Нижегородской области за нарушения порядка в день матча Россия-Сербия Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал двух жителей Нижегородской области за нарушения общественного порядка в день матча молодёжных сборных России и Сербии, который прошёл на стадионе "Нижний Новгород" 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

По итогам заседания Канавинского районного суда 12 сентября, нарушители были привлечены к административной ответственности.

Согласно информации, в день матча 11 сентября на стадионе "Нижний Новгород" нижегородец по требованию стюарда не предъявил билет и не занял свое место. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и оштрафовал на три тысячи рублей. Также мужчине запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований на шесть месяцев.

Также сообщается, что житель Богородска при проведении матча проник в зону, не обозначенную во входном билете VIP-ложа. По аналогичной статье ему назначен штраф в три тысячи рублей.

Напомним, молодёжная сборная России уступила команде Сербии в отборочном матче Чемпионата Европы-2019. По итогам матча Сербия заняла первое место в группе, Россия – второе.