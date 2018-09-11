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Спорт

Молодёжная сборная России уступила команде Сербии в отборочном матче ЧЕ-2019 в Нижнем Новгороде

12 сентября 2018 09:03  [154] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодёжная сборная России уступила команде Сербии в отборочном матче Чемпионата Европы-2019, который прошёл на «Стадионе Нижний Новгород» 11 сентября 2018 года.

На игре присутствовало 38763 зрителя. Российская сборная уступила сербам со счётом 1:2. Таким образом, сборная Сербии уверенно заняла первое место в группе, Россия в настоящее время – на втором.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший игру, поблагодарил нижегородцев за активную поддержку национальной сборной. «Огромная благодарность нижегородцам, которые пришли поддержать национальную сборную. Почти 40 000 человек создали атмосферу сравнимую с матчами Чемпионата мира по футболу. Обидно, что нашим ребятам не удалось удержать преимущество. Но это далеко не последний матч национальной команды на нашем стадионе, а лишь начало большого пути!», - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что "Стадион Нижний Новгород" был построен к Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в июне-июле 2018 года.

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