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Политика

"Нижегородская область на выборах продемонстрировала консолидацию гражданского общества", - Евгений Семенов

13 сентября 2018 10:08  [112] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородская область на выборах продемонстрировала консолидацию гражданского общества", - заявил руководитель местного филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов на заседании Нижегородского эксперт-клуба 12 сентября 2018 года, комментируя итоги избирательной кампании и прошедшего Единого дня голосования.

"На мой взгляд, это связано с работой с позитивной повесткой и определенной компенсацией влияния негативной повестки. У нас прозвучали конструктивные содержательные предложения по дальнейшему развитию региона", - отметил Семёнов.

Он также обратил внимание на роль политических партий в ходе выборов. "Довольно приличные результаты "Единой России" на фоне других регионов связаны, на мой взгляд, с новой молодой энергией, с обновлением регионального отделения, где произошла смена не только руководства, но и аппарата. Мы наблюдаем возникновение новых поколений молодых функционеров, готовых действовать энергично. Это новое понимание того, как должна строиться партийная работа, дает свои результаты. И результаты этой работы были отмечены на федеральном уровне. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отдельно выделил нашу область, говоря об итогах выборов", - подчеркнул эксперт.

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