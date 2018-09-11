Смертность от онкологии и туберкулёза снизилась на 5% в Нижегородской области за январь-июль Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Смертность от онкологии и туберкулёза снизилась в Нижегородской области за январь-июль 2018 года. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения 13 сентября 2018 года.

Согласно информации, за семь месяцев 2018 года в регионе отмечается снижение показателей смертности в семи группах случаев.

Так, смертность в результате ДТП снизилась на 10,8%, от всех видов транспортных несчастных случаев – на 4,6%.

Кроме того, зарегистрировано снижение смертности от новообразований на 5,5%, в том числе злокачественных - на 6,5%; от туберкулеза на 4,8%; от болезней системы кровообращения на 1,6%. Смертность от случайных отравлений алкоголем уменьшилась на 7,5%, от самоубийств – на 5%.