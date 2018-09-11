Международные детские соревнования по робототехнике планируется провести в Нижнем Новгороде в мае 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международные соревнования по робототехнике для школьников и дошкольников "ДЕТалька" планируется провести в Нижнем Новгороде в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 13 сентября 2018 года.

Согласно информации, меморандум о намерениях провести в Нижнем Новгороде всероссийский этап Международных робототехнических состязаний IYRC планируется подписать 15 сентября в рамках проведения фестиваля "SCHOOL FEST". Документ подпишут "Поволжский центр аэрокосмического образования", Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, Международная ассоциация детской робототехники IYRA и АНО "Центр развития личности "Бизнесмания".

Соревнования предполагается провести 1-2 мая 2019 года.

"Ежегодные соревнования "ДЕТалька" с 2018 года включают в себя состязания не только по робототехнике, но и по нейротехнологиям, компьютерному зрению, программированию андроидных роботов и другие, показывая важность современных технологий. Состязания стимулируют развитие научно-технического мышления будущих специалистов техносферы", - отмечается в пресс-релизе.

СПРАВКА:

IYRA (International Youth Robot Associational) - Международная некоммерческая Ассоциация детской робототехники была создана в 2013 году в Южной Корее с целью развития творческого и технического потенциала детей дошкольного и школьного возрастов. Для достижения данной цели ежегодно Ассоциация организует мероприятия образовательного, состязательного характера. В 2014 году Ассоциацией были организованы и проведены первые состязания по образовательной робототехнике IYRC в городе Тэджон - научно-технической столицы Южной Кореи.

В настоящее время в Ассоциацию входит свыше 20 стран, в том числе Россия. Официальным представителем IYRA в России является ООО "Брейн Девелопмент" (г. Санкт-Петербург). В 2015 году компания инициировала организацию и проведение соревнований по образовательной робототехнике "ДЕТалька" в России.

В 2018 году Состязания в Санкт-Петербурге собрали более 500 детей и взрослых из 35 регионов России, в том числе из Нижнего Новгорода, а также из Узбекистана и Казахстана, и стали отборочным туром для детей от 5 до 17 лет для участия в Международных состязаниях по робототехнике IYRC.