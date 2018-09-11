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Бизнес

"Нижегородский водоканал" заявляет об отсутствии нарушений в налоговой отчётности

13 сентября 2018 13:33  [190] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" заявляет об отсутствии нарушений в налоговой отчётности по результатам всех ежегодных проверок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе предприятия, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела из-за неуплаты налогов.

Как пояснили в водоканале, следственное управление рассматривает вопрос по налоговой отчетности предприятия за 2013 год. При этом отмечается, что "Нижеггородский водоканал" ежегодно проходит необходимые налоговые проверки. "По результатам всех пройденных проверок, в том числе по итогам 2013 года, нарушений в налоговой отчетности выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что в настоящее время "Нижегородский водоканал" оказывает содействие следствию, для рассмотрения представлены все необходимые документы.

Напомним, что Следственное управление СК РФ по Нижегородской области расследует уголовное дело в отношении предприятия по обвинению в неуплате более 65 млн рублей налогов.

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