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Общество

Нижегородский фонд капремонта ужесточил требования к подрядчикам

13 сентября 2018 14:06  [111] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фонд капитального ремонта Нижегородской области ужесточил требования к подрядчикам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Задача фонда обеспечить организацию и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. С целью исключения появления недобросовестных исполнителей руководство Фонда постоянно проводит многоуровневую проверку подрядных организаций", - пояснили в пресс-службе.

Для этого организация повысила требования к подрядным компаниям и внесла изменения в конкурсную документацию, обязав подрядчиков подтверждать свою состоятельность банковской гарантией, использовать банковское сопровождение с целью контроля движения денежных средств и их целевым расходованием.

По условиям нового договора ужесточились условия оплаты аванса, были введены штрафные санкции за нарушения пунктов договора, а также появилась обязанность страхования по возмещению ущерба, возникшего в ходе работ по вине подрядчика и страхования рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на период гарантийного срока, который длится пять лет после окончания ремонта многоквартирного дома.

"Мы постоянно проводим серьезную работу по проверке подрядных организаций. Они в обязательном порядке должны пройти предварительный отбор в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, по результатам которого организацию включают в реестр квалифицированных подрядных организаций. И только после этого она допускается до участия в конкурсе", - сказал директор Фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев.

"После прохождения всех необходимых конкурсных процедур и заключения договора контроль только усиливается. Не так давно мы ввели банковское сопровождение и уже есть первый прецедент, когда банк не пропустил платеж подрядчика, так как возникли вопросы к целевому использованию денежных средств. Также мы активно взаимодействуем с антимонопольной службой. С начала года поданы заявления о включении 18 компаний в реестр недобросовестных подрядных организаций", - добавил он.

По решению УФАС Нижегородской области в реестр недобросовестных подрядных организаций включены четыре компании, работающие в Нижегородской области. Теперь в течение трех лет они не смогут участвовать в аукционах, проводимых в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

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