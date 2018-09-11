Глеб Никитин заявил о необходимости увеличения федерального софинансирования для празднования 800-летия Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости увеличения федерального софинансирования для подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом он заявил по итогам заседания правительства Нижегородской области 13 сентября 2018 года.

По его словам, федеральное субсидирование подготовки к 800-летию столицы Приволжья, которое состоится в 2021 году, является недостаточным.



Глава региона напомнил, что решение о субсидировании мероприятий было принято в 2017 году. "Я считаю, что тот объем, который заявлен в рамках целевой субсидии, - до 300 млн рублей в год - конечно же, недостаточен. Поэтому мы должны консолидироваться. В принципе, этот вопрос я уже обсуждал с руководством страны. На данном уровне есть общее понимание значимости города и целесообразности более интенсивной федеральной поддержки", - подчеркнул Глеб Никитин.



Он также сообщил, в дальнейшем все будет зависеть от возможностей федерального бюджета и ситуации в стране. "Наша задача здесь встроиться и не упустить свои шансы", - заключил глава региона.