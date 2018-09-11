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Экономика

Бюджет Нижегородской области на 2019-2021 годы сформируют с учетом приоритетов Стратегии развития

13 сентября 2018 16:21  [50] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Бюджет Нижегородской области на 2019-2021 годы сформируют с учетом приоритетов Стратегии развития. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин на заседании кабинета министров.

Министр финансов региона Ольга Сулима представила проект постановления правительства "Основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Глеб Никитин сказал, что проект бюджета на 2019-2021 годы для рассмотрения в первом чтении планируется внести в региональный парламент 25 октября 2018 года.

"К нулевому чтению мы сделаем предварительный расчет с указанием необходимых объемов финансирования по каждому из направлений - ту полную сумму, которую мы бы могли направить в случае неограниченности средств. Ориентируясь на приоритеты, заложенные в проекте Стратегии развития Нижегородской области, мы вместе с депутатами сможем определить - какие расходы нужнее. Нам, безусловно, необходимо сформировать бюджет развития", - подчеркнул Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что при формировании бюджета на 2019-2021 годы планируется обеспечить рост зарплаты отдельным категориям работников соцсферы; повысить уровень МРОТ работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения; осуществить индексацию социально - значимых расходов на уровень инфляции.

Также бюджет будет предусматривать поддержку семей с детьми; реализацию мер социальной поддержки населения; софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления; обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан.

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