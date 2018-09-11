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Общество

Нижегородская область решит вопрос с потребностью в школьных автобусах до конца года

13 сентября 2018 17:07  [98] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область решит вопрос с потребностью в школьных автобусах до конца года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эта тема поднималась 13 сентября на заседании правительства Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин уделил особое внимание вопросам развития образования, среди которых наиболее остро в последнее время стоял вопрос обеспечения общеобразовательных организаций транспортом для перевозки детей.

"Вопрос со школьными автобусами в регионе мы решим до конца года", - сказал он.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, в 2018 году муниципальным районам и городским округам региона будут выделены субсидии на приобретение 42 школьных автобусов на условиях финансовой аренды (лизинга) и 56 автобусов приобретается за счет федерального бюджета.

"Таким образом, мы практически покрываем актуальную потребность, которая сегодня составляет 116 единиц", - отметил Сергей Злобин. Министр добавил, что также приобретается еще один автобус для пассажиров с инвалидностью.

Напомним, автотранспортные средства поступят согласно договоренностям, достигнутым в рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы региона Глеба Никитина 28 августа 2018 года.

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