Александр Байер покинул пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Политика

Александр Байер Фото: НИА "Нижний Новгород"

Александр Байер покинул пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 сентября 2018 года.

Поясняется, что глава области Глеб Никитин принял отставку и.о. замгубернатора.

"Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что Александр Байер назначен на должность замгубернатора Нижегородской области в июле 2015 года.

СПРАВКА:

Байер Александр Александрович. Родился в 1971 году. С 1998 по 2003 год - начальник финансового управления МУП ПО "Водоканал" (Ростов-на-Дону). В 2003 году занял должность исполнительного директора, а затем руководителя Дирекции по водоснабжению и водоотведению ОАО "Российские коммунальные системы" в Москве. С 2006 года работал в корпорации "Баркли" (Москва) в должности финансового директора, а затем в должности председателя правления.

С февраля 2011 года - генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал".

В октябре 2014 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.