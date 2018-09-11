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Спорт

Глеб Никитин поздравил нижегородских гимнасток Дину и Арину Авериных с золотом на Чемпионате мира

14 сентября 2018 10:12  [53] Спорт
Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины

Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины

Фото: с сайта Всероссийской федерации художественной гимнастики

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Дину и Арину Авериных с золотыми медалями на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в болгарской Софии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, 13 сентября Дина Аверина завоевала четвёртое золото на мировом первенстве. Ранее сестры Аверины стали обладателями золота в командном первенстве. Напомним, Дина и Арина Аверины начинали свою спортивную карьеру в городе Заволжье.

"Дина и Арина, в эти дни вами гордится вся Нижегородская область. Вы являетесь воплощением спортивного успеха, достигнуть которого можно лишь колоссальным трудом и самоотдачей. Тысячи нижегородских девчонок будут равняться на вас и стремиться к новым спортивным вершинам. Заволжье стало уникальной площадкой для воспитания таланта Дины и Арины. Я хочу высказать огромную благодарность всем, кто принял участие в этой огромной работе, прежде всего, Ларисе Беловой и Наталье Тишиной. Дина и Арина — золото нижегородской земли. Наша задача, чтобы таких звезд появлялось как можно больше", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации художественной гимнастики, Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом, с обручем и с булавами. В командном первенстве Дина и Арина Аверины выступили с Александрой Солдатовой.

Также на сайте федерации размещена поздравительная телеграмма для Дины Авериной от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в июне 2017 года сёстры Арина и Дина Аверины завоевали шесть медалей на этапе Гран-при по художественной гимнастике.

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