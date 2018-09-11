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Общество

Комплексное наблюдение условий жизни населения проведет Нижегородстат с 15 по 29 сентября

14 сентября 2018 11:16  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комплексное наблюдение условий жизни населения проведет Нижегородстат с 15 по 29 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства 14 сентября 2018 года.

Согласно информации, наблюдение проводится в рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с охватом 1269 домохозяйств, из них 918 в городской и 351 в сельской местности.

Цель наблюдения - получение официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установлении и развитии социокультурных связей.

Напомним, по данным министерства экономического развития среднедушевой доход населения Нижегородской области за январь-июль 2018 года составил 30,9 тысячи рублей.

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