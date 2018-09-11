Пятнадцать проектов от Нижегородской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших практик Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать проектов от Нижегородской области отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, конкурс направлен на выявление региональных и муниципальных практик, лучшие из которых будут включены в формируемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) "Магазин верных решений" и растиражированы на территории других регионов РФ. Конкурс проводится с 2016 года и в этом году впервые предполагает региональный этап.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков. комиссии предстояло выбрать из 21 проекта по семи номинациям. "Мы очень рассчитываем, что среди победителей конкура будут нижегородцы, которые смогут представить свои проекты на Сочинском экономическом форуме в 2019 году", - отметил министр.

В итоге комиссия отобрала 15 проектов в семи номинациях:

Образовательная программа для социальных предпринимателей Акселератор "Бизнес-старт";

"Программа наставничества среди Центров поддержки предпринимательства, находящихся в муниципалитетах Нижегородской области";

"Открытый диалог" – онлайн-чат между органами власти и предпринимателями Нижегородского района города Нижнего Новгорода;

Фестиваль лоскутного шитья "Лоскутная мозаика";

Чемпионат по ездовому спорту (гонки на собачьих упряжках) "Зимняя сказка" ("Решетихинская сказка");

Областной открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства "Арзамасский валенок";

Первый в России инклюзивный лагерь для молодежи "Я- Предприниматель";

Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи;

"Правильное питание-полезная привычка";

Программа по формированию высокоэффективного коллектива управленцев "Команда Правительства" - полный цикл "управления карьерой" сотрудника государственных и муниципальных органов власти с использованием современных цифровых кадровых решений;

Профильная смена городских активов старшеклассников "Лидер";

Оборонно-спортивный военно-патриотический лагерь "Хочу стать десантником" ("ХСД");

Интернет-площадка для организации творческих конкурсов;

Благоустройство парка в городе Княгинино - "Фонтан желаний";

Создание Волонтерского центра учреждений культуры Арзамасского района.

Глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев рассказал об одном из проектов, онлайн-чате между органами власти и предпринимателями района. "Бизнес развивается там, где получает информацию оперативно. У нас простой проект: на базе мессенджера Viber создали группу для оперативного решения совместных вопросов предпринимателей и чиновников. Ресурс был запущен в апреле 2018 года в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, и на сегодняшний день в группе почти 200 предпринимателей", - рассказал Мочкаев.

Напомним, что в июне 2018 года Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Соглашение предусматривает реализацию на территории региона проекта "Магазин верных решений".