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Политика

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября

14 сентября 2018 13:13  [150] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства региона 14 сентября.

Согласно информации, церемония состоится в 14:00, о месте её проведения пока не сообщается. Как пояснили в пресс-службе, оно ещё не определено.

Напомним, Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора региона 9 сентября с результатом в 67,75%.

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