Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства региона 14 сентября.

Согласно информации, церемония состоится в 14:00, о месте её проведения пока не сообщается. Как пояснили в пресс-службе, оно ещё не определено.



Напомним, Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора региона 9 сентября с результатом в 67,75%.