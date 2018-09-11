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Происшествия

СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту пропажи двухлетней девочки в Кстовском районе (найдена живой)

14 сентября 2018 15:22  [98] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту пропажи двухлетней девочки в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления 14 сентября 2018 года.

Согласно информации, около 11:00 жительница деревни Ветчак отвлеклась на непродолжительное время во время прогулки в поле со своими двумя детьми и собакой. После этого двухлетняя девочка, пропала. Сообщается, что мать самостоятельно пыталась отыскать ребенка, после чего обратилась в полицию.

По данным СУ СК, семья полная, проживает в д. Ветчак.

По данному факту следователями организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи-криминалисты. Лицам, обладающим любой информацией о пропавшей девочке, просьба сообщить ее следователям СК по телефонам: 8-905-660-40-61, 8-929-051-46-32.

Напомним, волонтеры объявили сбор на поиск девочки.

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