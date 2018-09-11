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Общество

Пропавшая 14 сентября в Кстовском районе Нижегородской области двухлетняя девочка найдена живой

14 сентября 2018 15:34  [163] Общество

Пропавшая 14 сентября в Кстовском районе Нижегородской области двухлетняя девочка найдена живой. Об этом сообщается на сайте ПСО "Волонтёр".

Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда, в настоящее время с ребенком работают медики.

Согласно информации, девочку нашли при помощи системы громкоговорящей связи, установленной на автомобиле ПСО, по которой транслировался голос мамы ребенка. Девочка вышла на него. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

"Мы благодарим всех тех, кто бросил все свои дела и приехал. Мы благодарим всех неравнодушных, кто откликнулся на наш призыв о распространении информации", - отметил руководитель ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин.

Напомним, девочка пропала около 11:00 14 сентября во время прогулки с матерью.

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