Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 8% в январе-июле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 8% в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата 17 сентября 2018 года.

Согласно информации, за семь месяцев 2018 года в области было построено 623,4 тысячи кв м жилых домов. По вводу жилья регион занимает четвёртое место в ПФО и 13 — в РФ. Темп роста ввода жилья составил 108%.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года правительство области изменило подход к определению критериев, по которым строящийся жилой дом можно считать "потенциально проблемными".

Напомним, что в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.