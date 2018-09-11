Долг "Нижегородпассажиравтотранса" на 1 сентября составил 1,145 млрд рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Кредиторская задолженность "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ) на 1 сентября 2018 года составила 1 млрд 145 млн рублей. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил и. о. директора НПАТ Александр Хватов на заседании комиссии Гордумы по транспорту.

Напомним, долг НПАТ на 1 июня составлял почти 1 млрд 157 млн рублей. Таким образом, задолженность сократилась на 12 млн рублей.

Хватов обратил внимание, что в июле произошло увеличение расходов предприятия за счет повышения заработной платы водителям и кондукторам. Ранее зарплата водителей составляла 34 тысячи рублей в месяц, теперь - 45 тысяч рублей; у кондукторов после повышения – 25 тысяч рублей ежемесячно. За счет этого удалось привлечь на работу порядка 50 новых водителей и потребность на данный момент составляет еще 250 штатных единиц, плюс не закрыт дефицит кадров по кондукторам, пояснил он.

Напомним также, что в июле МП "Нижегородпассажиравтотранс" открыло набор водителей и кондукторов. Всего предприятию необходимо трудоустроить около 400 новых сотрудников. Набор продолжается.